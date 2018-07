Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a Turului Frantei se incheie cu un rezultat mai putin asteptat, victoria lui Geraint Thomas (32 ani). Britanicul l-a invins pe coechipierul de la Team Sky, Chris Froome, principalul favorit inaintea intrecerii, care va incheia doar pe locul 3. Intre cei doi s-a...

- Ciclistul francez Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a castigat sprintul care a incheiat joi etapa a 18-a a Turului Frantei, fiind urmat de compatriotul sau Christophe Laporte (Cofidis), in timp ce galezul Geraint Thomas (Sky) ramane lider in clasamentul general. In aceasta etapa, desfasurata pe distanta…

- Francezul Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a castigat etapa a 18-a a Turului Frantei, desfasurata, joi, pe distanta de 171 de kilometri, intre Trie-sur-Baise si Pau, scrie news.ro.Pe locul doi s-a clasat Christophe Laporte (Cofidis), iar al treilea a terminat Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).…

- Magnus Cort Nielsen (Astana) a obtinut prima victorie in Turul Frantei la ciclism, dupa ce s-a impus la Carcassonne, la sfarsitul celor 181,5 kilometri de cursa in etapa a 15-a. Geraint Thomas si-a pastrat tricoul galben.

- Spaniolul Omar Fraile s-a impus in etapa a 14-a din Turul Franței, una in care podiumul Turului Franței a mai "furat" cateva secunde bune fața de urmaritorii din clasamentul general. Acțiunea a fost imparțita in doua. ...

- Ciclistul spaniol Omar Fraile, de la echipa Astana, a castigat sambata etapa a 14-a a Turului Frantei, disputata pe un traseu de 188 km intre Saint-Paul-Trois-Chateaux si Mende, cu timpul de 4h41min57sec, in timp ce galezul Geraint Thomas (Sky) si-a conservat tricoul galben. Fraile, 28…

- Columbianul Fernando Gaviria (Quick-Step) a imbracat primul tricou galben al liderului la Turul ciclist al Frantei 2018 dupa victoria obtinuta sambata la sprint, in etapa inaugurala, la Fontenay-le-Comte, fiind cronometrat dupa 201 km cu timpul de 4h 23 min. 32 sec. Pe locurile urmatoare…

- Editia din acest an a Turului Frantei a inceput exploziv. Chris Froome si Nairo Quintana, principalii doi favoriti la castigarea intrecerii, au pierdut timp important in raport cu principalii adversari. Prima etapa a fost castigata de un debutant, Fernando Gaviria (Columbia).