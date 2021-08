Turul Ciclist al României - Când va avea loc competiția și care este traseul ​​La final de august se da startul uneia dintre cele mai importante competiții sportive de ciclism din țara noastra: Turul României (ediția 54). Anul acesta se aliniaza la start 16 echipe din zece țari: Italia, SUA, Germania, Polonia, Kazakhstan, Cehia, Serbia, Kuwait, Slovacia și România, printre care se numara o echipa procontinentala, 12 continentale și 3 naționale, dupa cum informeaza organizatorii într-un comunicat de presa.



Evenimentul începe pe data de 30 august la Timișoara, cu Prezentarea Echipelor, și se termina în data de 5 septembrie la București.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala a Romaniei transmite miercuri ca a incetat din viața Alteța Sa Imperiala și Regala Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei. Fiica a Principesei Ileana a Romaniei și a Arhiducelui Anton al Austriei, Maria Magdalena s-a nascut la 2 octombrie 1939, la Castelul Sonnberg din Austria. Alaturi…

- Meteorologii au emis duminica noi atentionari Cod galben de furtuna pentru localitati din judetele Hunedoara, Arges, Sibiu si in zona de munte din Alba, valabile in urmatoarea ora, arata Agerpres. Astfel, pana la 18:10, in judetul Hunedoara (localitatile: Deva, Orastie, Simeria, Baita, Certeju…

- Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD, continua. Organizatorii lanseaza cea de-a șaptea ediție a campaniei de donare de sange care a mobilizat zeci de mii de oameni din Romania. In acest an campania se desfașoara in perioada 17…

- Cetatea Fagaraș este un loc parca desprins din povești in Romania. Mulți oameni vin aici sa viziteze aceasta parte a țarii care ofera multe peisaje spectaculoase și este incarcat de istorie. Cuprins: Despre Cetatea Fagaraș Cum ajungi la Cetatea Fagaraș. Program de vizita și tarife Cu mașina Cu trenul…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti si Timis – 6, in judetele Hunedoara, Prahova, Vaslui – 3 si in Arges, Cluj, Iasi, Teleorman – 2, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).In judetele Alba, Arad, Bacau, Botosani,…

- Turneul national Orgile Romaniei, editia a III-a, cu recitaluri extraordinare sustinute de tanarul organist Eduard Antal in catedrale si biserici catolice si evanghelice din Bucuresti, Deva, Sibiu si Brasov, va avea loc la finalul lunii iunie si in luna iulie. Potrivit unui comunicat transmis…

- Potrivit INFP, un seism de 3,3 grade a avut loc la ora 10:02, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la o adancime de 90 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88 km E de Brasov, 91 km S de Bacau, 105 km NE de Ploiesti, 108 km V de Galati, 111 km NV de Braila, 154 km N de Bucuresti,…

- Potrivit INFP, la ora 03:08:00 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 18km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 111km V de Galati, 112km…