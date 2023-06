Turul barajelor de promovare se joacă pe 17 iunie Campioanele județene, triumfatoare in competițiile L4, se pregatesc de marele test pentru promovarea in Liga 3, unde le așteapta un baraj in dubla manșa. In urma tragerii la sorți pe regiuni, acestea sunt partidele in urma carora vom afla noile formații din componența seriilor de Liga 3 pentru sezonul 2023/2024. Meciurile tur se disputa pe 17 iunie, ora 18:00, acasa la prima echipa menționata in programarea de mai jos, in vreme ce retururile sunt programate pe 24 iunie, ora 17:30. REGIUNEA 1 Viitorul Curița (Bacau) – Victoria Horia (Neamț) Unirea Curtești (Botoșani) – Viitorul Liteni (Suceava)… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

