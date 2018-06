Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist legendar al echipei Liverpool, Steven Gerrard, va fi numit manager la Glasgow Rangers pana la finalul acestei saptamani, anunta presa engleza.Steven Gerrard urmeaza sa-l inlocuiasca pe scotianul Graeme Murty. In varsta de 37 de ani, fostul international englez s-a retras…

- Himalaya inseamna de cele mai multe ori expeditiile alpinistilor profesionisti, care lupta sa cucereasca marile varfuri. Putini stiu insa ca cel mai inalt sistem montan de pe Pamant asteapta sa fie descoperit, la pas, si de simpli turisti.

- Vremea de 1 mai va fi mai calda decat normalul acestei perioade, cu maxime de pana la 29 de grade Celsius, au anuntat meteorologii. Potrivit prognozei transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru urmatoarele doua saptamani, temperaturi ceva mai scazute vor fi dupa 2 mai.

- Ministrul de interne slovac Tomas Drucker a declarat luni ca va demisiona, la doar cateva saptamani dupa preluarea functiei, pe fondul amplelor proteste organizate in tara pentru a se cere demiterea seful politiei nationale dupa asasinarea unui jurnalist care lucra la cazurile de coruptie din tara,…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) s-a declarat marti alarmata de ''noua spirala a stramutarii'' de persoane din enclava siriana Ghouta Orientala, dupa ce peste 133.000 de persoane se estimeaza ca s-au refugiat din zona in decurs de patru saptamani si unde agentiile umanitare ale…

- Pentru zilele de Paste, meteorologii anunta o vreme normala, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, de pana la 22 de grade Celsius in sud si sud-estul tarii. O exceptie de la vremea calda se va inregistra in Dobrogea, unde vantul puternic care va bate dinspre mare va cobori mercurul din termometre…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca vremea se va incalzi treptat incepand de miercuri, insa se va mentine ridicata probabilitatea pentru precipitatii, mai ales in special in jurul datelor de 29, 31 martie, 1 aprilie si 4…

- Valsul lui Smiley se afla pe locul 1 in topul difuzarilor la radiourile din Romania, de trei saptamani consecutiv. Desi este o piesa diferita de trendurile din muzica actuala, aceasta se afla in top 10 de sase saptamani, cu peste 3000 de difuzari de la inceputul anului.