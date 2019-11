Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Rapid a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, liderul UTA Arad, intr-un meci restanta din etapa a zecea a Ligii a II-a potrivit news.roGolurile au fost marcate de Djuric ’22 si Hlistei ’28. Miercuri are loc in esalonul secund si partida Turris-Oltul Turnu…

- Rapid a trecut cu 2-0 de UTA Arad (liderul la zi din Liga 2 la fotbal), într-o disputa contând pentru etapa cu numarul X. Sandro Djuric (22) și Catalin Hlistei (28) au punctat pentru gazde. În urma acestui succes, formația lui Daniel Pancu a urcat pe locul trei al ierarhiei. Au…

- Formatia Turris-Oltul Turnu Magurele a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, intr-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii a II-a potrivit news.roAu marcat Voicu ‘3 pentru Turris si Gavra ’44 pentru clujeni. La partida Metaloglobus Bucuresti – UTA Arad,…

- FC Arges a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu FC Petrolul, in etapa a XVIII-a a Ligii a II-a potrivit news.roAu marcat Blejdea '9, respectiv Arnautu '57. Aceasta partida trebuia sa se dispute sambata, dar a fost amanata o zi din cauza…

- FC Rapid Bucuresti a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata, duminica, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, relateaza News.ro.Citește și: Messi l-a egalat pe Ronaldo la recordul de "triple" - Cum s-a intamplat acest lucru Au marcat Cristei,…

- FC Arges a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, sambata, pe teren propriu, cu UTA Arad, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, anunța news.ro.Citește și: Cozmin Gușa arunca bomba: Doi securiști duc o lupta acerba pentru intrarea in turul II In urma acestui rezultat, UTA (13 meciuri)…

- Formatia UTA Arad, locul doi în clasamentul esalonului secund, a remizat, miercuri, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, într-un meci restanta din etapa a sasea, potrivit News.ro.UTA a înscris prin Ursu, în minutul 11.Pentru Universitatea Cluj a…

- Formatia Petrolul Ploiesti a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FK Csikszereda, intr-un meci restant din etapa a cincea a Ligii a II-a, anunța news.ro.Citește și: Vești bune pentru conducatorii auto- A fost depus un proiect important Golul a fost marcat de Marinescu,…