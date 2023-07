Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Transilvania este inclusa și in acest an, in clasamentul Times Higher Education Impact Ranking. In total sunt 17 universitati din Romania incluse in acest an, in clasamentul global Times Higher Education Impact Ranking, publicat joi, potrivit Edupedu.ro . Clasamentul ierarhizeaza universitațile…

- Castelul Mimi din Bulboaca este unul dintre cele mai frumoase locuri din Republica Moldova, fiind construit de un boier care a studiat in Franța. Acesta a fost guvernator al Basarabiei și a deținut și funcții in finanțe la București. Care este povestea acestui loc care va gazdui un summit important?…

- Joi, 25 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 mai, Loteria Romana a acordat 19.885 de caștiguri in valoare totala de peste 2,46 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 25 mai 2023Loto 6 din 49: Loto 5 din…

- Joi, 25 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 mai, Loteria Romana a acordat 19.885 de caștiguri in valoare totala de peste 2,46 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 25 mai 2023Loto 6 din 49: Loto 5…

- Dupa ce in 2017 s-a lansat in afaceri, prin intermediul soției, Ovidiu Puțura vrea sa dea lovitura dupa ce a devenit partener de afaceri cu Honorius Prigoana, in Perspectives Construction Invest SRL, firma care in urma cu trei ani se lauda ca va implementa in județul Iași un proiect finanțat cu fonduri…

- Orange Romania continua extinderea rețelei sale 5G la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Oradea acces la cea mai buna experiența de conectivitate. In plus, clienții din Oradea beneficiaza de discounturi speciale de 100 euro pentru achiziția…

- ”Orange Romania continua extinderea retelei sale 5G la nivel national si, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritatilor publice si companiilor din Oradea acces la cea mai buna experienta de conectivitate. In plus, clientii din Oradea beneficiaza de discounturi speciale de 100 euro pentru achizitia…

- ”In medie, cei mai multi romani si-au rezervat biletele de avion din perioada Pastelui cu 33 de zile inaintea datei zborului, semn ca cei mai multi dintre ei si-au organizat din timp programul pentru aceasta deplasare, dar si ca exista mai multa siguranta in ceea ce priveste calatoriile. In prezent,…