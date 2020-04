Turoperatorul german TUI va primi un credit de 1,8 miliarde euro de la statul german Grupul TUI, cel mai mare turoperator european, a anuntat miercuri ca a semnat un acord cu guvernul german pentru un credit de 1,8 miliarde euro, in ideea de a putea face fata crizei provocate de pandemia de coronavirus, transmite DPA.



Creditul punte in valoare de 1,8 miliarde euro va fi furnizat de banca de dezvoltare KfW, detinuta de statul german. Acesta este unul din cele mai semnificative exemple ale modului in care companiile germane profita de pachetul de salvare pus la punct de autoritatile de la Berlin pentru a limita impactul pandemiei asupra primei economii europene.



Sursa articol si foto: business24.ro

