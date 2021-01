Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua zile, au fost reținute 522 de permise de conducere și 142 de certificate de inmatriculare și au fost depistate 25 de persoane date in urmarire, dintre care 24 la nivel național și una la nivel internațional, anunța purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef Monica Dajbog, conform Mediafax.…

- eCommerce-ul va ajunge la 6,5 trilioane de dolari pana in 2022 In 2023 vanzarile online vor reprezenta aproximativ 22% din totalul vanzarilor la nivel mondial In 2021 se estimeaza ca peste 2,14 miliarde de oameni din intreaga lume vor achiziționa online produse și servicii In 2023 se preconizeaza ca…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial a atins miercuri la 60 de milioane, iar cresterea se accelereaza, Statele Unite raportand un numar record de spitalizari, potrivit calculelor efectuate de Reuters, scrie news.ro. Autoritatile din Statele Unite,…

- Ziarul Unirea 50 de milioane de cazuri COVID-19 la nivel mondial, de la inceputul pandemiei. Care este situația la nivel global Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs…

- Bilanțul la nivel global a atins 50 de milioane cazuri de COVID-19, potrivit datelor publicate de Reuters. In ultimele 30 de zile s-a produs cel de-al doilea val al pandemiei, un sfert din totalul infectarilor din intreaga lume inregistrandu-se in aceasta perioada.

- Companiile nerezidente in Romania vor primi amenzi in functie de cifra de afaceri de la nivel mondial, odata cu modificarea Legii concurentei, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

- Numarul cazurilor de COVID-19 la nivel global a crescut cu peste 400.000 pentru prima data intr-o zi, fiind atins un record in condițiile in care o mare parte din Europa impune noi restricții pentru a stopa pandemia, potrivit Reuters, citeaza hotnews.ro.