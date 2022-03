Turnul TV din Kiev a fost lovit cu rachete!

Noi imagini din Kiev arata bombardamente la periferia capitalei, in contextul in care un convoi masiv de trupe rusești a ajuns la marginea orașului. Rachetele au țintit și turnul televiziunii. A fost lovit și centrul de transmisie, iar emisia canalelor TV a fost intrerupta. Ministerul de Interne ucrainean spune ca racheta a „lovit” echipamente ale turnului. „Canalele nu vor functiona pentru o perioada”, a precizat ministerul. Serviciul de Urgența din Ucraina precizeaza ca in urma atacului asupra turnului televiziunii au murit cinci oameni. Alte 5 persoane au fost ranite. Intre timp, locuitorii…