- Presedinta Maia Sandu spune ca Republica Moldova isi doreste sa continue schimbul de bune practici cu Lituania in domeniul modernizarii sectoarelor de securitate si de asigurare a respectarii aplicarii legii.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda au susținut o conferința de presa la Vilnius. Șefa statului a primit lanțul de Aur, care este oferit conducatorilor Lituaniei sau ai altor state, precum și cetațenilor acestora, pentru merite excepționale…

- Pe masura ce devine tot mai clar ca razboiul din Ucraina nu poate fi caștigat de armata lui Zelenski, Occidentul mai trage un loz, puțin mai la nord de Kiev. Kaliningrad, aflata intre Polonia și Lituania, devine o problema pentru Moscova dupa ce autoritațile de la Vilnius au decis sa blocheze trenurile…

- S-a reconfirmat prietenia dintre Republica Moldova și Lituania printr-un eveniment simbolic și inalțator. In ultima zi a lunii mai, in cartierul Kalnenai din orașul Vilnius, situat la doar 24 de kilometri de centrul geografic al Europei, pe strada Moldovei, a fost dezvelita o placuța comemorativa ca…

- Deputatul Radu Marian a avut o serie de intrevederi cu parlamentari din Lituania, Olanda, Spania, Germania și Italia. Intrevederile au avut loc la Vilnius, unde vicepreședintele Comisiei economie, buget și finanțe participa la Sesiunea de primavara a Adunarii Parlamentare NATO. In cadrul discuțiilor…

- Profesorul Michael Dobson, directorul Institutului Shakespeare de la Stratford-upon-Avon, a primit fizic, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, duminica seara, dupa reprezentatia cu spectacolul "Othello" prezentat de OKT din Vilnius, Lituania, Premiul International Shakespeare, editia…

- Avocatul Daniil Berman a declarat pentru Interfax ca Maria Alehina nu se mai afla pe teritoriul Rusiei.Nu sunt disponibile detalii concrete despre cum a iesit din tara in pofida faptului ca se afla sub supraveghere si nu se stie unde se afla in prezent.Au circulat informatii neconfirmate ca Maria Alehina…

- Tribunalul regional din Grodno a condamnat-o vineri pe Sofia Sapega, iubita disidentului Roman Protasevici la sase ani de inchisoare, relateaza centrul „Vesna” pentru drepturile omului din Belarus, citat de agenția Interfax .Sapega a fost arestata alaturi de Protasevici in data de 23 mai a anului trecut…