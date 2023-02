Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…

- Marina Yankina, 58 de ani, un oficial al Ministerului rus al Apararii, a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etaj, potrivit New york post. Un inalt oficial rus al apararii in razboiul impotriva Ucrainei a fost gasit mort miercuri dupa ce a cazut de la o fereastra de la etajul 16 al […] The post…

- Ministerul de externe de la Kiev reacționeaza dupa ce fostul premier italian Silvio Berlusconi a spus ca il considera vinovat pe Volodimir Zelenski pentru razboiul cu Rusia și ca nu ar vrea sa se intalneasca cu președintele Ucrainei. „O incercare de a-și demonstra loialitatea fața de dictatorul rus”,…

- Creatorul de moda basc Francisco Rabaneda Cuervo, cunoscut sub numele de Paco Rabanne, a murit vineri, la varsta de 88 de ani, potrivit unui comunicat al grupului spaniol Puig. Designerul, care s-a nascut la Pasaia (Gipuzkoa) pe 18 februarie 1934, era cunoscut pentru creatiile sale textile si marca…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana la 24 februarie, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei, a declarat joi, la Kiev, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special care sa-i urmareasca pe liderii rusi in justitie ca urmare a invaziei in Ucraina, in timp ce Moscova se confrunta cu noi acuzatii de crime de razboi dupa o lovitura la Dnipro, oras in estul Ucrainei,…

- Cel mult 13.000 de militari ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei de catre Rusia, in luna februarie, a afirmat joi, 1 decembrie, consilierul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP, transmite Agerpres . „Avem estimari oficiale din partea Statului Major (…). Acestea…

Arcul de Triumf din capitala va fi iluminat in albastru in perioada urmatoare pentru a marca reuniunea miniștrilor de Externe din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, de saptamana viitoare.