Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul de origine ceha, Milos Forman, a decedat la varsta de 86 de ani, a indicat sambata presa ceha, citata de AFP. "A murit in pace, inconjurat de familie si de cei dragi", a declarat sotia regizorului, Martina, citata de agentia de presa ceha CTK. Foto: (c) www.mubis.es…

- Guvernul a decis miercuri numirea a doi noi subprefecti in judetele Mehedinti si Neamt. Astfel, la Mehedinti, Dumitru Octavian Tutu a fost numit in locul lui Andrei Stanisoara. La Neamt, Nicolae-Doru Ungureanu il va inlocui in functie pe Iulian Jugan. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea,…

- Dupa Opera din Sydney, zgarie-nori din Hong Kong, Kremlinul din Moscova sau Turnul Eiffel din Paris, luminile au fost stinse si pe continentul american pentru a marca a 11-a editie a evenimentului "Ora Pamantului", o campanie organizata in fiecare an la nivel international ca un semnal de alarma in…

- Rusul Karen Hacianov, cap de serie nr. 9, si cehul Tomas Berdych, favoritul numarul 4, s-au calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Marsilia, dotat cu premii totale de 645.485 euro. In sferturile de finala, Hacianov (47 ATP) l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-4, pe francezul…

- Autoritatile franceze au decis sa redeschida maine dimineata Turnul Eiffel, in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet, informeaza Agerpres. Unul dintre cele mai ...

- Turnul Eiffel, unul din monumentele cele mai cunoscute din Paris cu 6 milioane de vizitatori pe an, ramane inchis vineri si sambata, avand in vedere ca zapada si inghetul l-au facut "impracticabil", a anuntat societatea care administreaza monumentul citata de AFP. "Cantitatea mare de zapada care acopera…

- Turnul Eiffel a fost inchis marti vizitatorilor ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile de la Paris, oras afectat de o furtuna de zapada la fel ca jumatate din Franta, relateaza EFE. Societatea care gestioneaza Turnul Eiffel, cel mai popular monument francez si care a fost vizitat in 2017 de peste…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza FC Midtjylland cu scorul de 31-26 (16-13), duminica, la Ikast, in Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: CSM_bucharest/Instagram