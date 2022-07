Stiri pe aceeasi tema

Turnul Eiffel din Paris este afectat de rugina si necesita reparatii capitale, insa va beneficia doar de o operatiune "cosmetica" in valoare de 60 de milioane de euro si va fi revopsit inainte de debutul Jocurilor Olimpice de vara din 2024, potrivit unor rapoarte

UEFA a prezentat scuze fanilor care au fost afectați de evenimentele din jurul finalei Ligii Campionilor, dupa ce fraudele cu bilete și problemele din public au afectat evenimentul de pe Stade de France din Paris.

Imaginile cu tabloul Mona Lisa patat cu crema dupa ce o persoana a pus o bucata de tort pe el au devenit virale duminica, in ciuda faptului ca tortul a ajuns de fapt doar pe sticla care protejeaza opera lui Leonardo da Vinci din Muzeul Luvru din Paris, potrivit Marca.

Politia de Frontiera anunta ca 7.236 de cetateni ucraineni au intrat vineri in Romania, in scadere cu 12,4% fata de ziua precedenta, conform news.ro.

Sancțiunile impuse lui Chelsea și preluarea clubului din Premier League au avut un impact asupra vestiarului, ceea ce a dus la o scadere de forma, dar situația nu poate fi folosita ca scuza pentru rezultatele slabe, a declarat vineri managerul echipei, Thomas Tuchel, citat de presa britanica, informeaza…

Un puternic cutremur de pamant cu magnitudinea 5,7, potrivit Serviciului seismologic al Statelor Unite (USGS), a zguduit sudul Bosniei vineri seara si a fost resimtit in intreaga Peninsula Balcanica, o zona cu activitate seismica ridicata, noteaza AFP.

Doua federatii musulmane din Franta, printre care Marea Moschee din Paris, au lansat un apel vineri la votarea presedintelui in functie, Emmanuel Macron, in turul al doilea al alegerilor din 24 aprilie, in care acesta o va avea contracandidata pe Marine Le Pen, de extrema dreapta, transmite AFP.

Sute de credinciosi catolici s-au reunit in Vinerea Mare pentru a se ruga si a canta in fata catedralei Notre-Dame din Paris, la exact trei ani dupa ce acoperisul monumentului a fost distrus intr-un incendiu devastator, potrivit Reuters.