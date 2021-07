Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel a fost redeschis vineri, dupa opt luni de la inchiderea sa din cauza pandemiei de Covid-19, cea mai lunga perioada in care accesul vizitatorilor nu a fost posibil dupa Al Doilea Razboi Mondial, transmite Reuters.

- Pandemia de COVID-19 a afectat in mod sever drepturile copiilor pe plan global, iar cei mici risca o ''catastrofa generationala'' daca guvernele nu reactioneaza, a subliniat joi organizatia nonguvernamentala KidsRights in studiul sau anual, potrivit AFP.

- Turneul de la Indian Wells (Statele Unite), considerat al cincilea Mare Slem in tenis, programat initial in luna martie, dar care a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, va avea in loc in final in octombrie, au anuntat organizatorii, citati de AFP. "Datele precise ale turneului…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a raportat luni pierderi anuale record de 815 milioane de euro, dupa ce restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 au obligat-o sa anuleze 80% din zboruri, dar cu toate acesta compania irlandeza s-a declarat increzatoare ca relansarea a inceput, transmite…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane…

- India doboara record dupa record de infectari si decese din cauza Covid-19. Spitalele nu mai au oxigen, campania de vaccinare aproape ca s-a oprit din cauza lipsei serurilor, dar premierul indian, Narendra Modi, in ciuda sfaturilor si criticilor ezita sa impuna carantina nationala, cu toate ca grupul…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, miercuri, ca din cauza pandemiei de COVID-19 nici in acest an nu vor fi organizate manifestari de amploare cu prilejul Zilelor orasului, ajunse la cea de-a 30-a editie. Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Sfantu Gheorghe a scazut in ultima…