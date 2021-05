Turnul din Shenzhen care s-a clătinat de mai multe ori a fost închis SEG Plaza, un zgarie-nori din orasul chinez Shenzhen, care s-a clatinat de cel putin trei ori pe parcursul acestei saptamani, a fost inchis pe termen nedefinit, relateaza vineri EFE. Ziarul local The Paper a informat ca autoritatile au decis inchiderea cladirii pana la elucidarea motivului trepidatiilor, dar si in scopul minimizarii riscurilor. SEG Plaza a vibrat de trei ori in zilele de 18 si 20 mai, incidente care au dus la evacuarea turnului, insa unele persoane care lucreaza in cladire au simtit cum turnul se clatina si in data de 13 mai, crezand ca este vorba de un cutremur. Foto: (c) Weibo/@Shaguo… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

