Turneul PokerStars „Road to PSPC” vine la București Unul dintre cele mai mari evenimente din seria PokerStars a revenit odata cu reluarea campionatului PokerStars Players No Limit Hold’em (PSPC), in drumul sau spre Bahamas in ianuarie 2023. In avanpremiera mult-așteptatului eveniment PSPC se desfașoara o serie de turnee cu bani reali, oferindu-le jucatorilor o șansa de a-și adjudeca parte dintr-un fond de premii epic pe langa mult-ravnitul Platinum Pass, un pachet in valoare de 30.000 USD care cuprinde: Buy-in de 25. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

