- Fanii scotieni ai vedetei pop Taylor Swift au provocat seisme de mica intensitate in timpul concertelor sustinute de cantareata americana pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, weekendul trecut, a raportat joi Agentia britanica de monitorizare a seismelor (British Geological Survey - BGS. In iulie…

- Turneul de vizite al președintelui Xi Jinping in Europa a aratat ca China a devenit o țara majora, responsabila, cu mare influența internaționala, a declarat sambata Wang Yi, ministrul chinez de Externe. Președintele Xi a efectuat vizite de stat in Franța, Serbia și Ungaria, in intervalul 5-10 mai,…

- ​Megastarul american Taylor Swift da startul turneului sau record in Europa, joi, la Paris, concertele din capitala Frantei fiind urmate de reprezentantii la Lyon, Madrid, Londra si Munchen, transmite marti agenția AFP, citata de Agerpres.

- Floretista Malina Calugareanu (27 de ani) este singura scrimera care va reprezenta Romania la JO de la Paris. Aflata la a doua sa participare olimpica, Malina a caștigat sambata turneul de calificare de la Differdange (Luxemburg). Revenita din Luxemburg, Malina spune ca de-abia acum incepe sa traiasca…

- Incredibil, Taylor Swift a intrat in scurtul clasament al vedetelor scenei care au atins 1 miliard de dolari incasari, doar de pe urma muncii sale artistice. Ceea ce-i mai uimitor este ca frumoasa Americii, are doar 34 de ani! Taylor Swift a atins acest prag la sfarșitul anului trecut insa abia anul…

- Peste 80 de studenti din 27 de universitati din tara si strainatate se afla in aceasta perioada la Iasi pentru a participa la concursul SEEMOUS 2024 – 18th South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students. Cea de-a XVIII-a competitie de matematica din Europa de Sud-Est pentru studenti…

- Publicul va cheltui mult in timpul EURO 2024, dar va economisi in urmatoarele luni. Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada…

- Cu o avere neta estimata acum la 1,1 miliarde de dolari, artista originara din Pennsylvania devine primul artist, barbat sau femeie, care a depasit pragul de zece cifre doar datorita veniturilor obtinute din muzica sa. In mai putin de un an, Taylor Swift si-a vazut averea crescand cu 360 de milioane…