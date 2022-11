Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a patra a Campionatului Național de karate Isshinryu a reunit, la finalul saptamanii trecute, la Polivalenta din Iași 183 de sportivi, care s-au intrecut, in baza categoriilor de varsta (copii, mini-cadeți, cadeți, juniori și seniori) la patru probe de concurs: kata individual, kata sincron,…

- In Pavilionul B1 din Centrul Expozițional Romexpo București, are loc, in perioada 10 – 13 noiembrie, Targul de Turism al Romaniei – Ediția de toamna 2022. Este cel mai important eveniment din industria turismului, la care participa agenții de turism și touroperatori, unitați de cazare și de agrement,…

- Proiectul „Sarbatoarea Artelor Moderne”, ediția a X-a, organizat de Asociația Culturala „Armonie și Culoare” și cofinanțat de Consiliul Județean Bacau are ca scop promovarea copiilor cu aptitudini artistice spre evolutia lor pe planul maiestriei artistice. Valoarea totala a proiectului este de 40.499,83…

- Ieri, 26 octombrie, s-a realizat o ședința de lucru cu directorii tuturor unitaților de invațamant din județul Bacau, care a vizat punerea la punct a unor aspecte ce privesc „Programul pentru scoli al Romaniei 2017 – 2023”, program finanțat de Consiliul Județean Bacau, in cadrul caruia mai mult de 60.000…

- Obiectivul, amplasat in parcul Orizont de pe dealul Osoiu din Moinești, promoveaza o metoda excelenta de antrenament, coordonare motorie și imbunatațire a echilibrului pentru iubitorii de biciclete, trotinete, scutere, skateboarduri, longboarduri și role. Realizarea acestui obiectiv a fost posibila…

- La Moinești s-au dat in folosința trei case protejate, construite in cadrul unui parteneriat intre Consiliul Județean Bacau și Primaria din localitate, proiect derulat prin POCU, cu o valoare totala de 5,6 milioane lei. „Astazi, alaturi de primarul orașului Moinești – Valentin Vieru, consilierul județean…

- Cea de-a treia ediție a Turului Colinelor și-a consumat uvertura sambata, in centrul Bacaului, cu ocazia probei Criterium. Competiția de ciclism organizata de ACS Sport Academy Bacau și finanțata de Consiliul Județean Bacau a avut și in acest an o mare priza atat la public, cat și la participanți, proba…

- Consiliul Județean Bacau a aprobat, in ședința de miercuri, exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpararea Castelului Ghika din Comanești. Ședința s-a desfașurat online iar votul in favoarea achiziționarii castelului a fost unanim: toți cei 32 de consilieri au votat „pentru”. Consiliul Județean…