- Președintele rus Vladimir Putin și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman au discutat miercuri despre continuarea cooperarii cu privire la prețul petrolului, in calitate de membri ai OPEC+, a declarat un purtator de cuvant al Kremlinului, potrivit Reuters. Un raport saudit al intalnirii a spus…

- Nimic nu poate impiedica dezvoltarea relațiilor de prietenie intre Rusia și Arabia Saudita. Este ceea ce a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman Al Saud. Putin a subliniat ca, in ultimii șapte ani, relațiile dintre cele doua țari…

- Președintele rus Vladimir Putin viziteaza astazi Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudita și va purta discuții cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman intr-una dintre rarele sale calatorii in strainatate pentru negocierile petroliere, OPEC+ și conflictele din Gaza și Ucraina, scrie energypress.gr.Intalnirea…

- Relațiile dintre Rusia și Emiratele Arabe Unite se afla la un nivel fara precedent, a declarat președintele rus Vladimir Putin, in cadrul unei intalniri cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Rusia și Emiratele Arabe Unite coopereaza in cadrul OPEC+ și sunt implicate…

- Avionul presedintelui rus Vladimir Putin a fost escortat de patru avioane de vanatoare rusesti Suhoi-35S in timpul zborului spre Emiratele Arabe Unite, prima escala a unui turneu in Orientul Mijlociu, care mai cuprinde si o vizita in Arabia Saudita, relateaza agențiile internaționale de presa.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 19 octombrie, ca atacul Hamas asupra Israelului a avut ca scop impiedicarea extinderii relațiilor de pace in Orientul Mijlociu și i-a cerut premierului britanic Rishi Sunak sa continue sa sprijine contraofensiva israeliana din Fașia Gaza, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Marii Negre, ceea ce va permite Moscovei sa controleze de asemenea zona Mediteranei, informeaza agentia EFE. „Ceea ce anunt…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit pentru prima data de declanșarea razboiului in Israel. Liderul de la Kremlin a declarat marți, 10 octombrie, ca explozia de violența dintre Israel și palestinieni a aratat eșecul politicii SUA in Orientul Mijlociu. Afla mai multe din randurile de mai jos. Putin,…