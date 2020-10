Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, a doua favorita, a fost invinsa la debutul sau in turneul WTA de la Ostrava (Cehia), dotat cu premii totale de 593.600 dolari, joi, de rusoaica Veronika Kudermetova, cu 4-6, 6-4, 6-3, in optimile de finala. Pliskova, care a intrat direct in turul secund al…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina (5 WTA, favorita nr. 2) a castigat turneul WTA de la Strasbourg, dotat cu premii in valoare de 225.500 de euro, dupa ce a invins-o sambata, in finala, pe kazaha Elena Ribakina (18 WTA, favorita nr. 5), anunța AGERPRES.Svitolina s-a impus dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4). Tig a incheiat victorioasa intr-un final…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, numarul 9 mondial, a castigat turneul US Open pentru a doua oara in cariera, dupa ce a invins-o in finala pe belarusa Victoria Azarenka (27 WTA) cu 1-6, 6-3, 6-3, sambata, la New York. La 22 de ani, Osaka si-a trecut in palmares al treilea sau titlu de Mare Slem, dupa…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, a fost aleasa de WTA jucatoarea lunii august. Halep a castigat luna trecuta turneul de la Praga. Simona Halep, numarul 2 mondial, a fost aleasa de WTA jucatoarea lunii august, pe baza voturilor de pe site-ul WTA. Halep a castigat luna trecuta turneul de la Praga, primul…