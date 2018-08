Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul croat Domagoj Vida este vizat de o ancheta a FIFA dupa ce a publicat o inregistrare video in care dedica victoria Croatiei in fata Rusiei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal, Ucrainei, a anuntat duminica Federatia Internationala. Dupa calificarea tarii sale, jucatorul de 29…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro In turul trei la Wimbledon, Simona Halep o intalnește pe Su-Wei Hsieh. Cele doua au disputat o singura alta partida directa, in urma cu aproape cinci ani. Romanca s-a impus atunci in trei seturi. Progresul Simonei in aceasta perioada a fost fenomenal. Acum lidera…

- Mihaela Buzarnescu va evolua, vineri, in ultimul meci al zilei, cu ucraineanca Elina Svitolina, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Birmingham (pe iarba). Partidele din sferturi incep la 13.30 si se vor disputa in urmatoarea ordine, pe arena centrala: Magdalena…

- Partidele din sferturi incep la 13.30 si se vor disputa in urmatoarea ordine, pe arena centrala: Magdalena Rybarikova (Slovacia), locul 19 WTA - Dalila Jakupovici (Slovenia), locul 113 WTA, venita din calificari; Barbora Strycova (Cehia), locul 24 WTA - Lesia Turenko (Ucraina), locul 37 WTA; Petra Kvitova…

- Elina Svitolina a laudat-o pe Simona Halep, pentru victoria de la Roland Garros. Simo știe bine și fotbal. ”Este un lucru extraordinar. Arata ca trebuie intr-adevar sa lupți pentru visul tau și asta e ceva care este cu adevarat motivant pentru toata lumea”, considera Svitolina, eliminata la Paris de…

- Alexandra Cadanțu a fost eliminata in optimile de finala la Bol (Croația). A caștigat 2.325 $ și 15 puncte WTA. Jucatoarea de tenis Alexandra Cadanțu (28 de ani) a cedat astazi, in fața unei rivale din Slovenia, Tamara Zidanse (20 de ani) . A fost 6-7 (2), 6-3, 6-3 pentru Zidansek. Romanca este pe…

- La 30 de ani, Mihaela Buzarnescu face senzatie la prima prezenta pe tabloul principal de la Roland Garros: favorita 31 s-a calificat in turul patru, al saisprezecimilor, fara set pierdut, dupa un super-joc inregistrat impotriva Elinei Svitolina (4 WTA). Romanca a inregistrat prima victorie…

- Lotul sportiv reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani va participa la competiția internaționala a pompierilor „Cupa Odessos”. Concursul se va desfașura in perioada 03 – 09 iunie 2018, la Varna, Bulgaria și va alinia la start peste 20 de…