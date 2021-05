Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul german Alexander Zverev, locul 6 mondial, l-a invins sambata in doua seturi, 6-3, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, clasat cu doua pozitii mai sus in ierarhia internationala, si s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.614.465 euro.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, a fost eliminat. vineri, in sferturile de finala ale turneului de Masters 1000 de la Madrid, dupa ce a fost invins de germanul Alexander Zverev, locul 6 mondial, scor 6-4, 6-4, anunța news.ro. Zverev a obtinut prima victorie pe zgura in fata lui…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat calificarea in sferturile de finala ale Madrid Open, dupa ce a fost invinsa, marti, cu scorul de 4-6, 7-5, 7-5, de belgianca Elise Mertens, locul 16 WTA si cap de serie numarul 13. Pe arena Manolo Santana s-au duelat doua jucatoare…

- Bianca Andreescu, numarul 6 WTA, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus la sosirea in Madrid, astfel ca va rata turneul de categorie WTA 1.000. „Dupa ce am fost testata negativ de doua ori inaintea zborului spre Madrid, din pacate am fost informata ca sunt pozitiva pentru Covid-19 la sosire. Prin…

- Grecul Stefanos Tsitsipas a castigat turneul de la Monte CarloGrecul Stefanos Tsitsipas, locul 5 ATP, a castigat, duminica, turneul de la Monte Carlo, primul sau trofeu ATP Masters 1000, anunța news.ro. Tsitsipas l-a invins in finala pe rusul Andrei Rublev, numarul 8 mondial, scor 6-3, 6-3.…

- Optimile turneului de Masters de la Monte Carlo au oferit doua surprize de proporții: Novak Djokovic (principalul favorit) și Alexander Zverev (cap de serie nr. 5) au fost învinși în doua seturi.​Campion de doua ori la Monte Carlo (2013 și 2015), Novak Djokovic l-a întâlnit…

- Un record vechi de 16 ani va ajunge la sfârșit începând cu turneul ATP 1000 de la Miami. Este vorba despre prezența ”Big 3” la turneele Masters, unde erau pâna acum nelipsiți. Dupa anunțul de forfait al lui Roger Federer la turneul de la Miami, Rafa Nadal…