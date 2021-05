Turneul de la Cincinnati va avea loc cu public Vești bune pentru fanii tenisului! Turneul de la Cincinnati se va desfasura cu spectatori. Nu va exista o limita in ceea ce priveste numarul de participanți. Turneul de la Cincinnati va avea loc in perioada 14-22 august Organizatorii turneului de la Cincinnati au anunțat ca biletele vor fi puse in vanzare la 3 iunie si vor fi in format digital. Toate tranzactiile care vor fi facute in locația in care va avea loc turneul vor fi efectuate cu cardul bancar. Daca se va considera necesar, pe perioada competitiei se va respecta un protocol sanitar. The post Turneul de la Cincinnati va avea loc cu public… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

