- Nu a mai jucat de la Doha, iar saptamânile de așteptare au luat sfârșit pentru fanii lui Roger Federer. Marele campion elvețian va putea fi vazut la turneul de la Geneva. Revenirea va avea loc marți, împotriva ibericului Pablo Andujar (75 ATP). A pierdut contra lui Nikoloz…

- Rafael Nadal (3 ATP) l-a invins categoric pe Alexander Zverev (6 ATP) in sferturile turneului de la Roma, scor 6-3, 6-4 și s-a calificat in semifinalele competiției. Ibericul venea dupa un meci intens disputat cu canadianul Denis Șapovalov (14 ATP), din care s-a calificat in decisiv, dupa 3 ore și 30…

- ​Rafael Nadal a avut parte de un duel extrem de dificil, joi, în optimile turneului de la Roma. Marele campion iberic a avut nevoie de trei ore și jumatate pentru a trece de canadianul Denis Shapovalov (14 ATP), scor 3-6, 6-4, 7-6(3)."Regele zgurii" nu a început deloc bine…

- Tenismanul rus Alexander Zverev, favorit 1, a fost eliminat surprinzator in sferturile de finala ale turneului ATP de la Munchen (Germania), dotat cu premii de 419.470 euro, dupa ce a fost invins de belarusul Ilia Ivaska (107 mondial) cu 6-7 (5), 7-5, 6-3. Zverev, nr. 6 ATP, castigator al turneului…

- Spaniolul Rafael Nadal, N.3 mondial al tenisului masculin, a fost invins vineri de rusul Andrei Rublev, 6-2, 4-6, 6-2, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Rafael Nadal, in varsta de 34 de ani, care a cucerit de…

- Daniel Evans (30 de ani, 33 ATP) l-a invins pe Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) in optimile de finala de la Monte Carlo, scor 6-4, 7-5. In sferturile de finala de la Monte Carlo, Evans il va intalni pe belgianul David Goffin, invingator in fața lui Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6(7). Daniel Evans a…

- Un record vechi de 16 ani va ajunge la sfârșit începând cu turneul ATP 1000 de la Miami. Este vorba despre prezența ”Big 3” la turneele Masters, unde erau pâna acum nelipsiți. Dupa anunțul de forfait al lui Roger Federer la turneul de la Miami, Rafa Nadal…

- Stefanos Tsitsipas și Alexander Zverev, principalii favoriți ai turneului de categorie ATP 500 de la Acapulco, s-au calificat în sferturi dupa ce au obținut victorii categorice în doua seturi. Cele mai importante nume care au parasit competiția sunt Milos Raonic (19 ATP și cap de serie nr.…