Stiri pe aceeasi tema

- Debutantul ​Stefanos Tsitsipas (6 ATP) s-a calificat în finala Turneului Campionilor, dupa ce l-a învins în doua seturi pe Roger Federer (care spera sa ajunga în a 11-a sa finala, a câștigat titlul de șase ori), scor 6-3, 6-4. Pentru titlul de la Londra, grecul se va duela…

- Horia Tecau și Jean Julien Rojer au ratat calificarea in semifinalele Turneului Campionilor. Aceștia au fost invinși in ultimul joc din grupa Max Mirnyi de catre cuplul Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cu scorul de 2-0 (6-3, 7-6). Perechea romano-olandeza avea nevoie de un singur set pentru a accede…

- A dat peste cap pronosticurile specialiștilor și a caselor de pariuri și a câștigat de-o maniera categorica un meci în care nu era vazut drept favorit. Roger Federer continua sa uimeasca la (+)38 de ani, marele campion elvețian eliminându-l pe Novak Djokovic de la Turneul Campionilor.…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, l-a invins, miercuri, pe germanul Alexander Zverev, in grupa „Andre Agassi" din cadrul Turneului Campionilor si s-a calificat in semifinale.. Tot miercuri, francezii Pierre-Hugues Herbert si Nicolas Mahut au acces in semifinale la dublu.Tsitsipas s-a impus in fata lui Zverev…

- Perechea formata din constanteanul Horia Tecau si jucatorul olandez Jean Julien Rojer disputa miercuri, 13 noiembrie, al doilea meci din grupa "Max Mirnaildquo; a Turneului Campionilor de la Londra. Adversarii celor doi sunt columbienii Juan Sebastian Cabal si Robert Farah, care au castigat ultimele…

- Perechea formata din Rajeev Ram (SUA; 24 ATP dublu) și Joe Salisbury (Marea Britanie; 23 ATP dublu) e la un pas de calificarea in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, anunța MEDIAFAX.In Grupa Jonas Bjorkman, de la ultima competiție a anului, s-a impus in fața cuplului format din…

- Perechea Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer a pierdut prima partida disputata la Turneul Campionilor (ediția din 2019), cei doi fiind învinși dupa un meci de mare lupta de dublul Kevin Krawietz/ Andreas Mies, scor 7-6(3), 4-6, 10-6.Setul I Începutul de meci a fost unul spectaculos,…

- Perechea formata din Monica Niculescu si rusoaica Margarita Gasparyan a fost eliminata, vineri, în primul tur al probei de dublu din cadrul US Open, ultimul Grand Slam al anului. Niculescu si Gasparyan au fost învinse de perecheaa Azarenka/Ashleigh Barty (Belarus/Australia), cap de serie…