- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, numarul 1 mondial, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-7 (4), 6-4, 7-5, pe grecul Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, in ultima etapa a Grupei Andre Agassi de la Turneul Campionilor, care se desfasoara la Londra. Spaniolul s-a impus dupa doua ore si…

- Turneul Campionilor 2019 se desfașoara la Londra incepand de duminica. La dublu, il avem in competiție pe Horia Tecau. Turneu de simpluGrupa A - ”Andre Agassi”Rafael Nadal (Spania, 1 WTA), Daniil Medvedev (Rusia, 4), Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) și Alexander Zverev (Germania, 7). Luni, 11 noiembrie…

- Venit dupa o victorie în fața lui Roger Federer, Dominic Thiem a facut înca un meci extraordinar, l-a învins în trei seturi pe Novak Djokovic: (5)6-7, 6-3, 7-6(5), și s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor. Partida disputata în O2 Arena (Londra) a durat…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, locul 3 in ierarhia mondiala, l-a invins marti, pe italianul Matteo Berrettini (locul 8 ATP) in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-3, in Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor care se desfasoara la Londra, si pastreaza sanse de calificare in semifinalele competitiei.…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 3 mondial, a debutat cu stangul la Turneul Campionilor de la Londra, fiind invins in doua seturi simetrice, 7-5, 7-5, de austriacul Dominic Thiem, cap de serie numarul 5, intr-o partida disputata duminica seara. Thiem, care s-a impus pentru a…

- * Sarbul Novak Djokovic si elvetianul Roger Federer vor juca in aceeasi grupa la Turneul Campionilor, la Londra, conform tragerii la sorti care a avut loc marti. La simplu, in grupa Bjorn Borg, alaturi de Djokovic si Federer se vor afla si austriacul Dominic Thiem si italianul Matteo Berrettini. Din…

- Marți a avut loc, la Londra, tragerea la sorți a grupelor pentru Turneul Campionilor. Roger Federer și Novak Djokovic se vor duela în faza grupelor, ei facând parte din Grupa "Bjorn Borg" alaturi de Dominic Thiem și Matteo Berrettini. Grupa Andre AgassiRafael Nadal…

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat, miercuri, la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra intre 10 si 18 noiembrie, in urma rezultatelor inregistrate miercuri la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Zverev, detinatorul trofeului, se alatura altor sase jucatori deja…