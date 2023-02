Turneu internaţional la „Olimpia” Sala Sporturilor Olimpia gazduieste, in perioada 2-5 februarie, Turneul 2 al Grupei A – Conferinta Sud a European Youth Basketball League la categoria de varsta „U17”, competitie pe care CSM Ploiesti o organizeaza. Vor fi patru zile, de astazi pana duminica, in care se vor disputa 18 meciuri la foc continuu, iar, la final, primele doua clasate isi vor asigura calificarea in Faza Semifinala a competitiei. Dupa primul turneu, desfasurat in perioada 13-16 octombrie 2022 la Hamburg, CSM Petrolul Ploiesti se afla in plutonul fruntas al clasamentului- patru echipe avand bilant identic, 3 victorii si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

