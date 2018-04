Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei americane Mike Pompeo a incheiat luni un turneu de trei zile in Orientul Mijlociu in cursul caruia nu s-a intalnit cu vreun lider palestinian, pe care i-a indemnat insa sa se implice in viitoare negocieri de pace, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.Pe aceeasi linie anti-iraniana se situase…

- Noul secretar de Stat american Mike Pompeo incepe sambata primul mare turneu in Orientul Mijlociu, la aliati-cheie ai Statelor Unite, dupa ce s-a intalnit cu membrii NATO la Bruxelles, relateaza AFP.

- Inca un palestinian a decedat dupa ce a fost ranit vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in apropiere de frontiera, ridicand la 17 numarul de palestinieni ucisi in aceste manifestatii de la granita Fasiei Gaza, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de AFP. Faris al-Raqib, in varsta…

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

