- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj a incheiar primul turneu al locurilor 5-8 din Divizia A1 cu o victorie și doua infrangeri. Dupa eșecul din primul joc al turneului, 0-3 cu Rapid București, CSM Lugoj a caștigat clar, cu 3-0 (25-22, 25-17, 25-22), partida cu Știința Bacau, gazda turneului…

- CSM Targoviste a facut un pas important spre titlul de campioana nationala, sambata, dupa ce a invins-o pe CSM Volei Alba Blaj, detinatoarea titlului, cu 3-1 (25-19, 18-25, 25-23, 25-22), chiar pe terenul acesteia. Heydi Casanova (21 puncte) si Ghergana Dimitrova (19) au fost cele mai bune de la invingatoare,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au debutat cu o infrangere in primul turneu al locurilor 5-8 din Divizia A1 de volei feminin, care are loc, in acest weekend, la Bacau. Formația din Lugoj a fost invinsa, vineri, de Rapid București, cu 3-0 (25-16, 29-27, 25-20). In celalalt joc din prima…

- Ultimul turneu al returului Diviziei A1 de volei feminin a fost aproape perfect pentru CSM Lugoj, care in cei trei jocuri disputate a cedat doar un punct echipei care a organizat turneul, Rapid București. Astfel, formația din Lugoj a incheiat sezonul regular pe locul 5, cu 38 de puncte, dupa…

- Campioana CSM Arcada Galați gazduiește, in perioada 26-28 martie, turneul VI (Grupa 3) din cadrul Diviziei A1, la care mai participa Știința Explorari Baia Mare, CS UV Timișoara și SCMU Craiova. Programul turneului: Azi, 26 martie – ora 17: CSM Arcada Galați – SCMU Craiova; – ora 20: Știința Explorari…

- Echipele feminine de volei CS Rapid Bucuresti, CSU Belor Galati si FC Arges s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce s-au impus in primele lor partide din turneul care se desfasoara, in acest final de saptamana, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. CS Rapid a…

- CSM Targoviste a revenit pe primul loc in clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce a invins echipa CSU Belor Galati cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-11), sambata, la Lugoj. Heidy Casanova, cu 17 puncte, si Ghergana Dimitrova, 12 puncte, s-au remarcat de la invingatoare.…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din cadrul primului turneu al returului Diviziei A la volei feminin, cu grupe gazduite, timp de trei zile, de Targoviste, Blaj, Medgidia si Pitesti. CSM Targoviste ramane liderul campionatului, potrivit news.ro. Rezultatele inregistrate sunt: Grupa…