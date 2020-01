Stiri pe aceeasi tema

- Debutul noului an aduce un turneu extrem de puternic pentru echipa U17 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003 a centrului de copii si juniori al Academiei Hagi, informeaza academiahagi.ro. Campioana en titre U17, FC Viitorul U17, va participa in luna ianuarie la un turneu de cinci stele la Riad, in Arabia…

- Grupa sub 17 ani a Academiei Hagi va participa la un turneu amical de lux in Arabia Saudita. Campioana en-titre a categoriei sub 17 ani in Romania va merge la Riad intre 19 și 26 ianuarie pentru a infrunta academii de top ale Europei și ale Arabiei Saudite. Elevii lui Gica Hagi au fost repartizați…

- Eden Hazard, fotbalistul belgian al lui Real Madrid, este indisponibil pentru meciurile din Supercupa Spaniei, a anuntat vineri antrenorul Zinedine Zidane intr-o conferinta de presa, scrie AFP. Hazard va rata "100%" Supercupa Spaniei, a indicat Zidane. "Sper doar ca va putea reveni treptat alaturi de…

- De remarcat ca Politehnica Iasi se afla pe locul 7 in clasament, fiind singura echipa din top zece care nu castigat niciun titlul de campioana sau cupa a Romaniei. 1. FCSB: 40,9- 2. Dinamo: 13,7- 3. CS Universitatea Craiova: 8,8- 4. CFR Cluj: 7,4- 5. Steaua: 4,8- 6. Rapid: 4,7- 7. Poli Iasi: 2,8- 8.…

- In acest an, pe 25 aprilie, s au implinit trei ani de la moartea legendei FC Farul Dumitru Antonescu. Luna viitoare, pe 15 decembrie, la Constanta se va desfasura un nou turneu in memoria fostului mare fotbalist.Este vorba de Memorialul "Dumitru Antonesculdquo;, la care vor participa echipele de old…

- Din 2020, Supercupa Spaniei se va disputa intr-un fomat istoric, cu patru formații la startul competiției. Astfel, pentru trofeu se vor bate FC Barcelona (echipa campioana), Valencia (formația caștigatoare a Cupei Romaniei), Real Madrid (locul 3 in precedenta ediție de campionat) și Atletico Madrid…

- Premiera pentru Simona Halep. Campioana de la Wimbledon s-a calificat in Turneul Campioanelor, pentru a șasea oara la rand, și se va duela cu Bianca Andreescu. Premiera pentru Simona Halep! Se va duela cu Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor Turneul Campioanelor 2019 va incepe duminica, 27 octombrie,…

- FC Viitorul a obtinut, luni seara, la Ovidiu, o victorie extrem de importanta in Liga I, echipa lui Gheorghe Hagi primind vizita campioanei Romaniei, CFR Cluj. Constantenii au inceput perfect meciul, iar in minutul 27 conduceau deja cu 1-0, dupa autogolul lui Peteleu. Noua minute mai tarziu, Cosmin…