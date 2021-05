Stiri pe aceeasi tema

- Motivate inca de la plecarea din Banie, handbalistele de la SCMU Craiova si-au confirmat superioritatea fata de adversarele de la Activ Ploiesti si s-au impus cu scorul de 31-22 (17-12), dupa un meci cu multe reusite. A fost o victorie mai mult decat importanta a craiovencelor, care, din cate se pare,…

- Ne pregatim de un nou turneu interesant din LNBM. Echipa masculina de baschet SCMU Craiova va disputa, joi si vineri, doua jocuri, in compania formatiilor BC Timisoara si CSU Oradea, din cadrul returului de campionat. Cu doua victorii, alb-albastrii se pot apropia din ce in ce mai mult de locul al 5-lea,…

- Daca in etapa trecuta CS Minaur se impune in fața HC Zalau, de data aceasta fatele noastre au reușit o noua victorie in fața echipei Rapid București, scor 25-21. Asta inseamna inca trei puncte pentru echipa din Baia Mare, victorie care o ajuta sa iși pastreze locul al doilea in clasament. Iata urmatoarele…

- De maine se reiau meciurile din Liga Florilor, iar SCM Craiova are un joc extrem de tare in etapa a 16-a. Gruparea pregatita de Bogdan Burcea va da piept cu SCM Valcea, campioana en titre si una dintre formatiile cu pretentii in campionat. Meciul este programat luni, de la ora 16.00, in sala de la Bistrita,…

- SCM Craiova continua sa dezamageasca in Liga Nationala. Oltencele s-au facut de ras, marti dupa masa, in meciul cu „U“ Cluj, ultima clasata din campionat, dupa ce au pierdut fara drept de apel la sase goluri diferenta. A fost 27-21 pentru clujence, care au bifat abia al doilea succes in Liga Florilor,…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, astazi, de la ora 14.45, la Bucuresti, un nou meci important din cadrul Ligii Nationale. Trupa pregatita de Bogdan Burcea se va duela cu Universitatea Cluj, ultima clasata, intr-un duel extrem de important in lupta pentru evitarea retrogradarii. Formatia…

- Handbalistele de la SCM Craiova sunt in fata unui meci de „foc“ din cadrul etapei a 13-a din Liga Florilor. Elevele pregatite de Bogdan Burcea vor intalni una dintre cele mai puternice formatii la ora actuala din Romania, pe CSM Bucuresti, formatie angrenata si in Liga Campionilor. Partida este programata…

- Etapa a 12-a a Ligii Naționale a fost una a surprizelor. Dupa bomba detonata de U Cluj, egal 27-27 cu CSM București, SCM Craiova a trecut de Dunarea Braila intr-un meci cu rasturnari incredibile de scor SCM Rm. Valcea a obținut miercuri seara a 9-a victorie in ediția actuala de campionat, trecand cu…