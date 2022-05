Stiri pe aceeasi tema

Romania a incheiat Campionatele Europene de judo de la Sofia fara medalie, dupa ce nu reusise sa obtina vreuna nici la editia din 2021.

Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, si echipele CSM Oradea, CSO Voluntari si FC Arges au incheiat pe primele patru locuri sezonul regulat al Ligii Nationale si vor avea avantajul terenului propriu in faza play-off, conform news.ro.

Pugilista romana Crinuta Andra Nicoleta Sebe a cucerit medalia de aur in limitele cat. 66 kg, joi, la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Sofia, dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Aleksandra Agnieszka Jankowiak, prin KO tehnic in prima repriza.

Castigatoarea Cupei Romaniei la baschet masculin, CSO Voluntari, a fost invinsa pentru prima data pe teren propriu in acest sezon. Steaua Bucuresti s-a impus cu scorul de 76-75, in etapa a 28-a a Ligii Nationale, relateaza News.ro.

Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, este prima calificata in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce a invins, luni, formatia Universitatea Cluj, si in al doilea meci din trei programate in sferturile de finala, conform news.ro.

Keith Richards, celebrul chitarist al formatiei The Rolling Stones, a oferit noi indicii cu privire la un nou turneu european al formatiei sale in cadrul unui interviu oferit revistei germane Spiegel, transmite sambata DPA, potrivit Agerpres.

CS Rapid Bucuresti a invins-o surprinzator pe vicecampioana CSM CSU Oradea, cu scorul de 76-74 (30-15, 12-14, 12-16, 11-20, 11-9), dupa prelungiri, marti seara, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii Nationale de baschet masculin, conform Agerpres.