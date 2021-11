Fotbalul poate avea un rol important in comunitate. Daca in urma cu aproape un an mai multi fotbalisti din tara si-au pus la bataie, in licitatii, tricourile pentru a veni in sprijinul lui Matei, baiatul fostului fotbalist Mihai Hromei, care sufera de o afectiune grava. Weekend-ul acesta micutul e sprijinit printr-un turneu juvenil la care si-au anuntat participarea […] Articolul Turneu caritabil juvenil in sprijinul lui Matei Hromei. Sase cluburi din vestul tarii implicate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .