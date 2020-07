Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale – APIS deruleaza un nou proiect - In stare de solidaritate – cu scopul de a promova solidaritatea umana prin sprijinirea accesului egal și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dezvoltarea fotbalului feminin și lupta pentru drepturi egale se lovește de ani buni de cazuri reprobabile de abuz și discriminare in mai multe colțuri ale lumii. Cele mai expuse victime sunt tinerele jucatoare. Marca prezinta cateva astfel de situații. Pe 25 mai 2020, FIFA trimitea un comunicat in…

- BBC va transmite pe platformele sale de radio si televiziune primul spectacol ce marcheaza redeschiderea Royal Opera House din Londra dupa o pauza de peste doua luni cauzata de pandemia de COVID-19, informeaza bbc.com. Acest spectacol, care va avea loc fara public, este programat pe 13…

- Ziarul Unirea MAINE: ”Carl Filtsch – Aniversare muzicala. 190 de ani de la nașterea muzicianului genial al Sebeșului”. PROGRAMUL zilei Joi, 28 mai 2020, Primaria Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza un eveniment dedicat memoriei muzicianului Carl Filtsch (1830-1845),…

- Pugilistul Selim Ahmet Kemaloglu (26 de ani), aflat in lotul național, și-a omorat prietena cu un cuțit. Dupa o cearta aprinsa cu logodnica sa, Zeynep Șenpinar (25 de ani), sportivul a injunghiat-o in piept, cu un cuțit de bucatarie. Aceștia locuiau impreuna intr-un apartament din orașul Mugla, din…

- Marca scrie ca returul duelului Manchester City - Real Madrid din Liga Campionilor va avea loc pe 7 august. In meciul tur, disputat pe 26 februarie in Spania, englezii s-au impus (2-1) și pareau marii favoriți sa avanseze in sferturi. ...

- Sfarșit tragic pentru o tanara de 31 de ani! In timp ce incerca sa-și faca un selfie pentru a marca ridicarea restricțiilor impuse de autoritațile din Turcia in contextul crizei de Covid-19, Olesia a cazut intr-o prapastie.

- Starul francez Kylian Mbappe urma sa se transfere, aproape sigur, in aceasta vara de la Paris Saint-Germain la echipa spaniola de fotbal Real Madrid, daca nu ar fi izbucnit pandemia de coronavirus, provocand o criza la nivel global, a dezvaluit impresarul care reprezinta interesele altui jucator al…