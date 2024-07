Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a condamnat interdictia impusa de Franta jurnalistilor agenției de presa rusa Ria Novosti de a acoperi intrecerile sportive ale Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris. Totul se intampla pe fondul tensiunilor din ultima perioada dintre Paris si Moscova, relateaza AFP, citat de News.ro.

- O masina a lovit miercuri terasa unei cafenele din arondismentul 20 din Paris, facand un mort si sase raniti, o sursa din cadrul politiei spunand ca ‘in acest stadiu’ este favorizata ipoteza unui accident, relateaza AFP si Reuters. Soferul vehiculului a fost arestat in cursul serii si plasat in arest,…

- Franța a scapat de pericolul de a avea primul guvern de extrema dreapta dupa Al Doilea Razboi Mondial: partidul Rassemblent National/Adunarea Naționala (RN) al extremistei Marine Le Pen, care se afla pe primul loc dupa turul 1 de scrutin al alegerilor legislative anticipate, s-a clasat abia pe locul…

- Comitetul International Olimpic a atribuit, joi, Frantei o medalie de argint la ciclism pentru competitia de la a doua editie a Jocurilor Olimpice moderne, de la Paris, din 1900. Medalia i-a fost acordata initial Marii Britanii, relateaza AFP, potrivit news.ro

- Un incendiu a izbucnit marti la Palatul Versailles, conducand la evacuarea vizitatorilor intr-unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice din Franta. Incendiul a fost stins intre timp, a declarat un purtator de cuvant, citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Pompierii au sosit. Nu mai este fum,…

- In perioada 24-26 mai 2024 are loc la București cea de-a VII-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta, pe 26 mai). Evenimentul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o serie de…

- Gheorghe Carciu este candidatul PSD pe lista comuna a Coaliției pentru alegerile europarlamentare. Politicianul, poreclit de presa „ospatarul cu Bentley de la PSD” dupa ce, la un eveniment de partid, s-a ocupat toata seara sa umple paharele celor din conducere, ocupa in prezent funcția de secretar de…