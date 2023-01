Turmă de oi, sfâşiată de o haită de câini la Giroc. N-a scăpat niciuna (VIDEO) Ghinion teribil pentru un crescator de oi din Giroc, judetul Timis, care a asistat fara sa poata sa intervina cum turma sa de oi a fost ucisa de zece caini fara stapan. S-a intamplat, duminica dimineata, pe un camp dintre Giroc si Urseni la un saivan de la marginea Timisoarei, iar proprietarul spune ca nu a putut sa intervina de frica sa nu fie si el atacat de animale. Deoarece nu au ce manca, cainii au inceput sa atace animalele. Si, chiar daca erau imprejmuite de garduri, au reusit sa intre in tarcul oilor, unde au facut prapad. Aproape 70 de mioare au fost omorate. „Pe la ora 10 am dat drumul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

