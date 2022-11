Turma de oi care s-a învârtit 12 zile. Fenomen inexplicabil (VIDEO) Fenomenul bizar care implica o turma uriașa de oi surprinsa umbland in cerc timp de 12 zile, consecutiv, in China, a facut inconjurul lumii. Fenomenul inexplicabil in totalitate se afla in atenția diverșilor specialiști. Potrivit New York Post, videoclipul ciudat, care a fost postat pe Twitter saptamana trecuta de catre publicația de stat chineza People’s Daily, arata zeci de animale care marșaluiesc in jurul unei ferme din indepartata regiune a Mongoliei Interioare a Chinei. Prin tweet-ul care insoțește filmarea sunt oferite telespectatorilor asigurari ca oile sunt sanatoase! Turma de oi care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

