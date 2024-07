Turmă de mistreţi, lovită cu maşina în Mureş. Ce-a urmat Un barbat a fost retinut pentru braconaj dupa ce a lovit cu masina o turma de porci mistreti, ucigand sapte dintre animale. Cazul s-a petrecut intr-o comuna din judetul Mures. ”La data de 20 iulie 2024, in cursul noptii, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ungheni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Craciunesti, in apropierea padurii, un barbat ar fi lovit cu autoturismul sau o turma de porci mistreti. La fata locului, au fost identificati 7 porci mistreti decedati, care, ulterior, au fost lasati in custodia paznicului de vanatoare, fiind transportati la D.S.V.S.A Mures, in vederea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

