Turkmenistanul a ordonat suspendarea traficului feroviar timp de o saptamana, in condițiile in care autoritațile, care susțin in continuare ca nu au niciun caz de coronavirus, au multiplicat in ultima perioada masurile sanitare și de carantina, scrie AFP.Societatea turkmena a cailor ferate nu a oferit niciun motiv pentru oprirea traficului intre 16 și 23 iulie, in aceasta fosta republica sovietica care se numara printre cele mai inchise și autoritare din lume. Guvernul a afirmat in repetate randuri ca Turkmenistanul a fost scutit de pandemie. Dar, in ultimele zile, purtatul maștii a devenit obligatoriu…