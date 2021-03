Turkmenistan, una din cele mai inchise si autoritare state din lume, a organizat duminica primele alegeri pentru Senat, fara mari asteptari in privinta unui pluralism autentic avand in vedere ca puterea este concentrata in mainile presedintelui tarii, transmite AFP. Procesul de votarea a durat doar doua ore, intre 10:00 (05:00 GMT) si 12:00, potrivit anuntului Comisiei Electorale din aceasta tara situata in Asia Centrala. Au fost deschise in total sase sectii de votare, una in capitala Asgabad si restul in cele cinci provincii ale tarii. Autoritatile turkmene au sustinut ca s-a inregistrat o participare…