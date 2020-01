Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 ian – Sputnik. Incepand cu 1 ianuarie 2020, cuantumul pensiei de urmas s-a majorat cu 25 la suta in cazul copiilor pana la varsta de 18 ani. In cazul in care aceștia isi continua studiile in institutii de invatamant de zi (secundar, mediu de specialitate si superior), pensia se va acorda…

- BRUXELLES, 1 ian - Sputnik, Daniela Porovaț. Chiar daca indeplinește rolul de președinte al UE pentru prima oara de la aderare, Croația va avea de gestionat dosarul dificil al iesirii Marii Britanii din UE, preconizata a avea loc pe 31 ianuarie. Dupa actul de ieșire propriu-zis, urmeaza insa o perioada…

- CHIȘINAU, 26 dec - Sputnik. Accident groaznic in apropiere de localitatea Fundul Galbenei, raionul Hancesti. Soferul unui camion a intrat intr-o curba deosebit de periculoasa, a pierdut controlul volanului și a derapat pe carosabil. In urma accidentului, au fost deteriorate instalațiile rutiere…

- Moscova și Kievul au semnat protocolul de prelungire a tranzitului gazelor prin Ucraina și respectarea cerințelor reciproce. Acest lucru a fost anunțat de un reprezentant Gazprom. Urmarește-ne pe rețelele de socializare:|Facebook |Twitter |VK|Odnoklassniki |Instagram Accesati aplicatiile mobile…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Bulgaria va putea asigura tranzitul gazului in Grecia și Macedonia de Nord din Turkish Stream incepand cu 1 ianuarie 2020, a declarat directorul executiv al companiei „Bulgartransgaz”, Vladimir Malinov, intr-un interviu oferit presei bulgare. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- La Chișinau s-a desfașurat SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019 care i-a adunat la un loc pe experții unor companii de top din mai multe țari. Conferința se desfașoara pentru al doilea an consecutiv. Scopul proiectului este de a dezvolta piața de publicitate din Moldova prin intermediul…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Meteorologii au emis astazi o noua alerta, cod galben de ceața. Avertizarea intra in vigoare, maine 16 octombrie, la ora 01:00 13:00 și va fi valabila pana la ora 12:00. In perioada indicata se prevede ceata cu vizibilitatea de 200 de metri si mai putin. In context,…