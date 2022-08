Stiri pe aceeasi tema

- Starea barbatului din Valea Lupului, judetul Iasi, ranit dupa ce a fost lovit la cap de o piatra desprinsa dintr-o stanca in Cheile Bicazului este in continuare grava, dar stationara, medicii iesenii precizand ca este prea devreme pentru a vorbi de un prognostic favorabil. Barbatul a fost adus cu elicopterul…

- Starea barbatului ranit dupa ce a fost lovit la cap de o piatra desprinsa dintr-o stanca in Cheile Bicazului este in continuare grava, dar stationara, medicii iesenii precizand ca este prea devreme pentru a vorbi de un prognostic favorabil, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un ieșean de 34 de ani a fost ranit grav, miercuri dupa-amiaza, dupa ce o bucata de stanca s-a desprins in Cheile Bicazului si a cazut peste el. Barbatul se afla in stare grava, el suferind traumatisme la nivelul capului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. A primit ingrijiri…

- Un barbat grav ranit a ajuns aseara, in jurul orei 22.40 la UPU Focșani. Cu rana deschisa la cap, coloana și coaste fracturate, barbatul a fost transferat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Victima este un galațean de 42 de ani. El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Interventie de urgenta in Alba SMURD Alba in cooperare cu SAJ Alba intervin pentru acordarea primului ajutor medical in mun. Alba Iulia, zona Barabant, in spatele Silozurilor.Din informatiile preliminare ar fi vorba despre un minor, posibil electrocutat., transmite ISU Alba. Forte alocate sunt 1 EPA…

- Un tanar de 21 de ani, elev la aeroclubul din Targu Mureș, a suferit mai multe traumatisme grave dupa ce a cazut cu parașuta in incinta aerodromului, noteaza News.ro . Acesta ar urma sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Reprezentanții aeroclubului au sunat imediat la 112, iar la fața locului…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produsla intersectii strazilor Soveja cu Izvor.In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta.…