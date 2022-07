Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din statiunea Busteni participa, duminica dupa-amiaza, la o actiune de recuperare a turistului din Portugalia, decedat sambata dupa ce a fost lovit de trasnet in timp ce se afla pe munte, in Masivul Bucegi, potrivit News.ro . Salvatorii au incercat inițial cu ajutorul unui elicopter extragerea…

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud.

- Au fost clipe de panica pentru Regina Elisabeta a II-a dupa ce avionul in care se calatorea a fost lovit de fulger. Vremea nefavorabila a surprins echipajul avionului privat, utilizat pentru a calatori de la Aberdeen la Londra, o aeronava model Embraer ERJ-135, veche de peste 11 ani care aparține companiei…

- Ursulet ucis in aceasta dimineata dupa ce a fost lovit de o autoutilitara, in Prahova. Astfel de accidente, tot mai dese. Nefericitul eveniment s-a produs in aceasta dimineata in jurul orei. 05.30. O autoutilitara a lovit mortal un urs de marime medie. S-a intamplat pe soseaua dintre…