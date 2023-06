Stiri pe aceeasi tema

- Un turist amendat de Jandarmerie pentru ca „aflandu-se in Piatra Craiului, pe un traseu nemarcat, a refuzat sa furnizeze date pentru stabilirea identitatii sale” a dat in judecata Jandarmeria Romana, cerand anularea sancțiunii pe motiv ca fapta pentru care a fost amendat nu exista.

- Dosarul penal deschis in urma unui denunt dupa ce jurnalista Emilia Sercan a acuzat ca teza lui Nicolae Ciuca, in baza careia a devenit doctor in Stiinte militare in 2003, include continut plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138, a fost clasat in 15 martie anul acesta. Procurorii au stabilit,…

- Gabriela Ruse a izbutit marți seara sa acceada pe tabloul principal al turneului Masters de la Roma, dupa ce a invins in runda decisiva a calificarilor pe rusoaica Kamilla Rakhimova, favorita numarul 5, la capatul unui meci epuizant, in care a revenit, fi

- Lens a invins AS Monaco, scor 3-0, si a urcat provizoriu pe locul 2 in clasament.Formatia Lens a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa AS Monaco, si a urcat provizoriu pe locul 2 in campionatul Frantei, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Duminica seara, s-a produs un accident pe șoseaua Hincești-Leușeni, provocat de o șoferița care a urcat beata la volan. Potrivit Radio Pro Mingir, un Opel Astra a lovit violent un Mecedes. Menționam ca impactul s-a produs in apropiere de staul Crasnoarmeiscoe, scrie Publika.md . Conducatorul auto care…

- Un profesor din Baia Mare a fost filmat in timp ce dansa pe catedra, in fața elevilor sai. Atat Inspectoratul Școlar Maramureș, cat și conducerea școlii au demarat propriile verificari. Programul „Școala altfel” a oferit elevilor de la Colegiului Tehnic Costin. D. Nenițescu din Baia Mare un moment iesit…

- Prima etapa a Campionatului Național de gimnastica artistica pe echipe și individual al junioarelor III și II, seria competiționala A s-au desfașurat, in weekend, la... The post Gimnastele legitimate la CSM Arad s-au remarcat la Constanța. Echipa de junioare III a urcat pe prima treapta a podiumului…

- Un tanar de 22 de ani, a fost recunoscut vinovat de conducerea mijlocului de transport in stare de ebrietate alcoolica cu grad avansat, acțiune savarsita de catre o persoana care nu detine permis de conducere, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 6 luni, cu executarea pedepsei…