Turiștilor li se pregătește O MARE SURPRIZĂ! MAMAIA va arăta mult schimbată La inceputul sezonului estival 2021, turistii vor avea la dispozitie zeci de hectare de plaja noua in zona statiunii Mamaia si Nordul acesteia. Totul face parte dintr-un amplu proiect in valoare de peste 1 miliard de euro. Condamnații din lotul DRAGNEA incep sa iasa din inchisoare In lunile noiembrie si decembrie s-a lucrat intens la proiectul de reducere a eroziunIi costiere. Vremea deosebit de prietenoasa a permis constructorilor sa fie in grafic cu lucrarile de largire a plajelor din zona de nord a statiunii Mamaia, prima zona vizata de proiectul derulat de Administratia Bazinala de Apa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

