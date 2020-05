Stiri pe aceeasi tema

- Regulile in baza carora se desfasoara, in perioada starii de alerta, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, sunt prevazute intr-un ordin emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Restrictiile impuse se refera insa numai la activitațile religioase…

- (Sursa foto: Pixabay) Amenzi enorme au intrat in vigoare din 15 mai in Grecia pentru administratorii de plaje care vor sa deschida afacerea in acest sezon turistic si care incalca normele legale de distantare sociala si preventie sanitara, a informat cotidianul „Kathimerini” la 14 mai. Nikos Hardalias,…

- Franta va ridica gradual restrictiile de luni, 11 mai, dar unele restrictii vor ramane in vigoare in regiunea Parisului, unde noul tip de coronavirus este inca activ, a anunțat premierul Edouard Philippe, citat de Reuters.

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat joi ca Franta va ridica gradual restrictiile incepand de lunea viitoare, 11 mai, dar ca unele restrictii vor ramane in vigoare in regiunea Parisului, unde noul tip de coronavirus este inca activ, informeaza Reuters. "Incepand de luni vom ridica…

- Guvernul japonez a decis sa permita redeschiderea parcurilor, muzeelor, bibliotecilor si a altor facilitati publice din zonele cu un numar mare de persoane infestate cu coronavirus si sa relaxeze restrictiile privind distantarea sociala, a declarat duminica un inalt oficial, citat de publicatia The…

- Vacanța 2020. Cum vom zbura cu avionul, in aceasta vara: temperatura verificata pe aeroport și certificat de sanatate obligatoriu. Valean: "Nu toate țarile vor ridica restrictiile de calatorie” Distantarea sociala si separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin si a celor care pleaca…

- Cred ca nu e greu sa stam in perioada aceasta in casa, sa evitam cat mai mult contactul cu persoane straine, mai ales. Vreau sa fac un apel catre dumneavoastra, locuitori ai comunei Vulcana Pandele, sa aveți grija in urmatoarea perioada și sa tratați cu seriozitate pandemia. Impreuna putem sa invingem…