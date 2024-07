Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii de peste Ocean care nu se uita la bani alimenteaza un boom puternic in sudul Europei, inversand puterea economica in UE. Unii economiști, citați de The Wall Street Journal, cred ca acest lucru s-ar putea sfarși prost.

- Comisia Europeana a propus miercuri un buget anual al UE in valoare de 199,7 miliarde de euro pentru 2025. Bugetul va fi completat de plati estimate la 72 de miliarde de euro in cadrul NextGenerationEU. Acest pachet financiar substantial va ajuta UE sa isi indeplineasca prioritatile politice, integrand…

- PoliticFlorin Piper-Savu, deputat PSD: Romania in ascensiune. Investițiile ating noi culmi! / Declarație politica iunie 18, 2024 08:41 Anul 2024 nu este doar un an electoral, ci și unul de consolidare a progresului economic prin investiții strategice. Guvernul premierului Ciolacu demonstreaza ca…

- Temperaturile din sud estul Europei au atins niveluri extreme mai devreme decat in alti ani, informeaza DPA.Potrivit biroului de meteorologie din Grecia, trei regiuni din aceasta tara au experimentat marti temperaturi de peste 39 de grade Celsius, cea mai ridicata temperatura inregistrata la inceputul…

- Cantitatile de gaze naturale livrate de grupul energetic rus Gazprom catre Europa in luna mai au crescut cu 7,3% fata de luna aprilie si cu 39% fata de luna mai a anului trecut, conform calculelor Reuters. Aceste calcule, care au la baza datele furnizate de reteaua europeana a operatorilor de sisteme…

- Profesorul Cristian Pirvulescu l-a criticat pe fostul președinte Traian Basescu dupa declarațiile acestuia privind motivele care s-au aflat la baza tentativei de asasinare a premierului Slovaciei, Robert Fico, relateaza Hotnews.ro.Traian Basescu a vorbit despre „violența care vine din masuri luate de…

- ”Anul 2023 a atins un nou numar-record de zile de «stres termic extrem», adica zile in care «temperatura resimtita” a depasit echivalentul a 46°C”, se arata intr-un raport publicat luni de catre Observatorul european Copernicus si Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM). Acest indice al ”stresului…

- Liderii UE au cerut in martie BEI, care este detinuta in totalitate de guvernele UE, sa-si schimbe politica de creditare, care exclude in mod explicit imprumuturile pentru proiecte pur militare, pentru a ajuta Europa sa-si intensifice productia de aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina. Ca urmare, banca…