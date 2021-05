Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani s-au intors in tara in aceasta noapte prin Vama Nadlac II, pe autostrada A1. Cei mai multi au venit din Germania, care pana acum trei zile a fost in scenariul verde. La granita, insa, romanii au aflat ca vin dintr-o tara intrata in scenariul galben si, prin urmare, trebuie sa intre in…

- Persoanele care au fost complet vaccinate impotriva Covid-19 ar putea fi in curand scutite de carantina hoteliera obligatorie in Irlanda, potrivit Ministrului Transporturilor. Eamon Ryan a declarat pentru postul de radio Newstalk ca scutirile pentru cei care au fost vaccinați ar putea fi in curand…

- Italia urmeaza sa impuna o carantina obligatorie – de cinci zile – calatorilor din state membre UE, care sunt obligati de asemenea sa efectueze un test atat inainte de plecarea in Italia, cat si dupa perioada carantinei in peninsula, a anuntat marti Ministerul italian al Sanatatii, relateaza AFP. Astfel,…

- Pașaportul de vaccinare este deja o realitate, iar persoanele vaccinate anti-COVID se bucura de condiții mai bune de calatorie. Opt țari din Europa, printre care și Romania, ii scutesc de carantina și de testare pe cei care au fost complet imunizați. Comisia Europeana a propus introducerea unui certificat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate6.105.686 de teste RT-PCR și 334.027 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.410 teste RT-PCR (16.885 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.525 la…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.959.349 teste RT-PCR și 279.446 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.141 de teste RT-PCR (18.390 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.751 la…

- Medicul Alexandru Rafila a fost intrebat care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, daca ar avea aceasta opțiune. Doctorul a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana ca el, care a trecut deja…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.636.574 de teste RT-PCR și 179.760 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.187 de teste RT-PCR (16.770 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.417…