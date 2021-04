Turiștii străini, scădere dramatică în campingurile din România în sezonul turistic din 2020 Vacanțele de primavara și vara de anul trecut au fost afectate semnificativ de focarul COVID-19, din cauza restricțiilor de calatorie, a modificarilor preferințelor de calatorie, precum și a altor masuri de precauție luate ca raspuns la pandemie. Drept urmare, turismul a fost printre sectoarele cele mai afectate de pandemia COVID-19, deși impactul variaza in funcție de tipurile de turism. Inclusiv cazarile la cort, in campinguri au avut de suferit, in Romania, innoptarile turiștilor straini au scazut cu 93%, iar cele ale turiștilor autohtoni, cu 17%-18%. In timpul sezonului turistic (aprilie-septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

