Turiştii străini îşi pot rezerva vacanţe în Spania începând din iulie (ministrul spaniol al turismului) Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol, Reyes Maroto, informeaza Reuters.



Una dintre cele mai lovite natiuni din lume de noul tip de coronavirus, Spania, tara puternic dependenta de turism, isi relaxeaza gradual masurile de izolare stricte, chiar daca ii plaseaza in continuare in carantina pe vizitatorii straini, pentru a impiedica un al doilea val de contaminari.

